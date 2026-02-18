Fútbol - Italia - Serie A

Juventus vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Como 1907 se mide ante Juventus en el Allianz Stadium el sábado 21 de febrero a las 09:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

18 de febrero de 2026, 9:49 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 21 de febrero, Como 1907 visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Como 1907

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 cayó derrotado 1 a 2 ante Fiorentina. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 10 goles y recibió 2.

Fútbol

Lecce vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Cagliari vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Manchester City vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Chelsea vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Aston Villa vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Brentford vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

West Ham United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el quinto puesto con 46 puntos (13 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 41 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (11 PG - 8 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5324158122
3Napoli5025155513
5Juventus4625137520
7Como 19074124118520

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Roma: 1 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Juventus: 21 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 27: vs Lecce: 28 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Como 1907, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Lecce vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Cagliari vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Manchester City vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Chelsea vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Aston Villa vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Brentford vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

West Ham United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Atlético FC vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Athletic Bilbao vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Noticias Destacadas