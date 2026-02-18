Juventus vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 21 de febrero, Como 1907 visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Serie A.
Así llegan Juventus y Como 1907
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 11 a favor.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 cayó derrotado 1 a 2 ante Fiorentina. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 10 goles y recibió 2.
Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el quinto puesto con 46 puntos (13 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 41 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (11 PG - 8 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|61
|25
|20
|1
|4
|39
|2
|Milan
|53
|24
|15
|8
|1
|22
|3
|Napoli
|50
|25
|15
|5
|5
|13
|5
|Juventus
|46
|25
|13
|7
|5
|20
|7
|Como 1907
|41
|24
|11
|8
|5
|20
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 27: vs Roma: 1 de marzo - 14:45 horas
- Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 26: vs Juventus: 21 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 27: vs Lecce: 28 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Como 1907, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas