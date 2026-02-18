Juventus vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 21 de febrero, Como 1907 visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Como 1907

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 cayó derrotado 1 a 2 ante Fiorentina. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 10 goles y recibió 2.

Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el quinto puesto con 46 puntos (13 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 41 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (11 PG - 8 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 61 25 20 1 4 39 2 Milan 53 24 15 8 1 22 3 Napoli 50 25 15 5 5 13 5 Juventus 46 25 13 7 5 20 7 Como 1907 41 24 11 8 5 20

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 27: vs Roma: 1 de marzo - 14:45 horas

Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Juventus: 21 de febrero - 09:00 horas

Fecha 27: vs Lecce: 28 de febrero - 09:00 horas

Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Como 1907, según país