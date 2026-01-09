Juventus vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

A partir de las 14:45 horas el próximo lunes 12 de enero, Cremonese visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Cremonese

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus ganó el encuentro previo ante Sassuolo por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Cremonese y Cagliari, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial de los 3 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 3 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el cuarto puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (5 PG - 7 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 42 18 14 0 4 25 2 Milan 39 18 11 6 1 15 3 Napoli 38 18 12 2 4 13 4 Juventus 36 19 10 6 3 11 13 Cremonese 22 19 5 7 7 -3

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 12:30 horas

Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 06:30 horas

Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Cremonese, según país