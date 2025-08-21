Juventus vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

En la primera jornada de la Serie A, el duelo entre Juventus y Parma se jugará el próximo domingo 24 de agosto, desde las 13:45 horas, en el Allianz Stadium.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Parma se impuso por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Juventus?

El sorteo del fixture determinó que el "Derby d'Italia" entre Juventus y Inter se dispute en la jornada 3. El ansiado partido por los eternos rivales será el 13 de septiembre, desde las 11:00 horas, en el estadio Allianz Stadium.

Matteo Marcenaro es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 2: vs Genoa: 31 de agosto - 11:30 horas

Fecha 3: vs Inter: 13 de septiembre - 11:00 horas

Fecha 4: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 2: vs Atalanta: 30 de agosto - 11:30 horas

Fecha 3: vs Cagliari: 13 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 4: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Parma, según país