Fútbol - Italia - Serie A

Juventus vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Pisa se mide ante Juventus en el Allianz Stadium el sábado 7 de marzo a las 14:45 horas.

DataFactory .

4 de marzo de 2026, 9:09 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:45 horas el próximo sábado 7 de marzo, Pisa visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Pisa

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega con resultado de empate, 3-3, ante Roma. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 11 goles en contra. Marcó 11 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa cayó derrotado 0 a 1 ante Bologna. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 2 goles y recibió 7.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el sexto puesto con 47 puntos (13 PG - 8 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (1 PG - 12 PE - 14 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6727221443
2Milan5727169223
3Napoli5327165613
6Juventus4727138618
19Pisa152711214-24

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Udinese: 14 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 30: vs Sassuolo: 21 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 31: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Cagliari: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 30: vs Como 1907: 22 de marzo - 06:30 horas
  • Fecha 31: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

