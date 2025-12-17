Juventus vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

A partir de las 14:45 horas el próximo sábado 20 de diciembre, Roma visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Roma

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus ganó el encuentro previo ante Bologna por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega triunfante luego de ver caer a Como 1907 con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el quinto puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (10 PG - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 4 Roma 30 15 10 0 5 8 5 Juventus 26 15 7 5 3 5

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 17: vs Pisa: 27 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Lecce: 3 de enero - 12:00 horas

Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Cremonese: 12 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 12:00 horas

Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 12:00 horas

Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 12:00 horas

Horario Juventus y Roma, según país