Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Lanús y Atlético Mineiro juegan el partido por el título

Palpitamos la previa del choque entre Lanús y Atlético Mineiro. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Piero Maza Gómez.

20 de noviembre de 2025, 1:21 p. m.
El Granate y Atl.Mineiro chocarán este sábado 22 de noviembre en un duelo mano a mano por el máximo trofeo de la Copa Sudamericana. La cita será en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 15:00 horas.

El fútbol se viste de gala para conocer al campeón de la Copa Sudamericana. el Granate y Atl.Mineiro serán los protagonistas de la gran definición.

Piero Maza Gómez es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Fluminense 1 vs Lanús 1 (23 de septiembre)
  • Semifinales: Universidad de Chile 2 vs Lanús 2 (23 de octubre)
  • Semifinales: Lanús 1 vs Universidad de Chile 0 (30 de octubre)

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Atlético Mineiro 1 vs Bolívar 0 (24 de septiembre)
  • Semifinales: Independiente del Valle 1 vs Atlético Mineiro 1 (21 de octubre)
  • Semifinales: Atlético Mineiro 3 vs Independiente del Valle 1 (28 de octubre)

Horario Lanús y Atlético Mineiro, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

