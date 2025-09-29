Lazio no tuvo piedad y gole� 3 a 0 a Genoa

Por la fecha 5 de la Serie A, Lazio mostr� todo su potencial en el estadio Luigi Ferraris y derrot� 3 a 0 a Genoa. El equipo conducido por Maurizio Sarri inaugur� la cuenta con el remate de Matteo Cancellieri al minuto 3 del primer tiempo. Genoa volvi� a ser vulnerado por el tanto de jugada de Valent�n Castellanos, cuando iban 29’ de la misma parte. El control de la pelota le permiti� a la visita redondear la goleada con Mattia Zaccagni, a los 18 minutos de la segunda parte, despu�s de una jugada.

Matteo Cancellieri tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le neg� el grito de gol a los 63 minutos de la segunda etapa.

La figura del partido fue Ivan Provedel. El guardameta de Lazio mostr� su calidad al contener 5 disparos.

Matteo Cancellieri tambi�n jug� un buen partido. El volante de Lazio meti� 1 gol y busc� el arco contrario con 3 disparos.

El estratega de Genoa, Patrick Vieira, par� al once inicial con una formaci�n 4-5-1 con Nicola Leali en el arco; Brooke Norton-Cuffy, Leo �stigard, Johan V�squez y Aar�n Mart�n en la l�nea defensiva; Patrizio Masini, Morten Frendrup, Mikael Ellertsson, Ruslan Malinovskyi y V�tor Oliveira en el medio; y Lorenzo Colombo en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Maurizio Sarri salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Ivan Provedel bajo los tres palos; Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli y Luca Pellegrini en defensa; Toma Basic, Danilo Cataldi, Matteo Cancellieri, Boulaye Dia y Mattia Zaccagni en la mitad de cancha; y Valent�n Castellanos en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Luigi Ferraris fue Giovanni Ayroldi.

Para la siguiente fecha, Genoa actuar� de visitante frente a Napoli, mientras que Lazio recibir� a Torino.

Con este resultado, el anfitri�n acumula 2 puntos a lo largo del certamen y ocupa el d�cimo noveno puesto. Por su parte, la visita suma 6 unidades y se ubica en el d�cimo segundo lugar.

Cambios en Genoa

67' 2T - Salieron V�tor Oliveira por Valent�n Carboni y Patrizio Masini por Nicolae Stanciu

68' 2T - Salieron Ruslan Malinovskyi por Jeff Ekhator, Lorenzo Colombo por Caleb Ekuban y Luca Pellegrini por Nuno Tavares

Amonestados en Genoa:

0' 1T Johan V�squez (Conducta antideportiva), 16' 1T Brooke Norton-Cuffy (Conducta antideportiva), 5' 2T Patrizio Masini (Conducta antideportiva), 17' 2T Ruslan Malinovskyi (Conducta antideportiva) y 47' 2T Leo �stigard (Conducta antideportiva)

Cambios en Lazio

31' 1T - Sali� Adam Marusic por Elseid Hysaj

83' 2T - Salieron Valent�n Castellanos por Oliver Provstgaard, Mario Gila por Pedro Rodriguez, Aar�n Mart�n por Lorenzo Venturino y Toma Basic por Patric

Amonestado en Lazio: