Lazio vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Lazio vs Bologna. El duelo, a disputarse en el estadio Stadio Olimpico el domingo 7 de diciembre, comenzará a las 12:00 horas.

4 de diciembre de 2025, 12:42 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Lazio recibe el próximo domingo 7 de diciembre a Bologna por la fecha 14 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Bologna

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio cayó 0 a 1 ante Milan en el San Siro. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega a este encuentro con una derrota ante Cremonese por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 4.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna fue el ganador por 5 a 0.

El local está en el octavo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan281384110
2Napoli28139139
3Inter271390415
6Bologna241373311
8Lazio18135355

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 09:00 horas

Horario Lazio y Bologna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

