Lazio vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Por la fecha 16 de la Serie A, Cremonese y Lazio se enfrentan el sábado 20 de diciembre desde las 12:00 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Cremonese

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio viene de ganar en su encuentro anterior a Parma con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Torino. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 6.

Según el registro del historial de las últimas 2 veces que se enfrentaron, el local lleva 2 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Lazio sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el octavo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (5 PG - 5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3315110420
2Milan321595111
3Napoli311510149
8Lazio22156456
11Cremonese20155550

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 12:30 horas

Horario Lazio y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Noticias Destacadas