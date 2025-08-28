Lazio vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

El duelo entre Lazio y Hellas Verona correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 13:45 horas, el domingo 31 de agosto.

Así llegan Lazio y Hellas Verona

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Como 1907.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Hellas Verona igualó 1-1 el juego frente a Udinese..

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Lazio.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo lugar en el torneo (1 PE).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Valerio Crezzini.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 3 1 1 0 0 5 2 Como 1907 3 1 1 0 0 2 3 Juventus 3 1 1 0 0 2 10 Hellas Verona 1 1 0 1 0 0 17 Lazio 0 1 0 0 1 -2

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Sassuolo: 14 de septiembre - 11:00 horas

Fecha 4: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Cremonese: 15 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 4: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Hellas Verona, según país