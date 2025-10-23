Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Lazio vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Lazio y Juventus. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico el domingo 26 de octubre a las 14:45 horas. Será arbitrado por Andrea Colombo.

23 de octubre de 2025, 3:12 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Lazio y Juventus correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 14:45 horas, el domingo 26 de octubre.

Así llegan Lazio y Juventus

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Lazio empató por 0 con Atalanta. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

A Juventus no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Como 1907. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 victoria y 3 empates, tiene 6 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrea Colombo.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1675117
2Inter15750210
3Napoli1575025
7Juventus1273312
12Lazio872233

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Pisa: 30 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas

Horario Lazio y Juventus, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Noticias Destacadas

