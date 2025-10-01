Lazio vs Torino: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 6 de la Serie A

A partir de las 08:00 horas el pr�ximo s�bado 4 de octubre, Torino visita a Lazio en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Serie A.

As� llegan Lazio y Torino

El anfitri�n de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufri� en el �ltimo partido disputado en este campeonato.

�ltimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio gan� el encuentro previo ante Genoa por 3-0. Con un historial bastante irregular en los �ltimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 4 veces y logr� marcar 7 goles a favor.

�ltimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino cay� derrotado 1 a 2 ante Parma. La visita no est� tan enfocada en las recientes jornadas: cay� derrotada 2 veces, igual� en 1 y gan� 1. Ha marcado 2 goles y recibi� 10.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El �ltimo partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y termin� en empate a 1.

El local se ubica en el d�cimo segundo puesto con 6 puntos (2 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en d�cimo quinto lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 3 PP).

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 12 Lazio 6 5 2 0 3 3 15 Torino 4 5 1 1 3 -8

Pr�ximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Atalanta: 19 de octubre - 11:00 horas

Fecha 8: vs Juventus: 26 de octubre - 14:45 horas

Fecha 9: vs Pisa: 30 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 14:45 horas

Pr�ximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Napoli: 18 de octubre - 11:00 horas

Fecha 8: vs Genoa: 26 de octubre - 06:30 horas

Fecha 9: vs Bologna: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Pisa: 2 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 12:00 horas

Horario Lazio y Torino, seg�n pa�s