Lazio y Cagliari se miden por la fecha 10

Palpitamos la previa del choque entre Lazio y Cagliari. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

31 de octubre de 2025, 2:06 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Lazio y Cagliari, por la fecha 10 de la Serie A, se jugará el próximo lunes 3 de noviembre, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Cagliari

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio viene de un resultado igualado, 0-0, ante Pisa. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de caer derrotado 1 a 2 ante Sassuolo. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Lazio quien ganó 1 a 2.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
11Lazio1293334
14Cagliari99234-3

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 14:45 horas

Horario Lazio y Cagliari, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Noticias Destacadas

