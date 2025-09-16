Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Lecce vs Cagliari, que se enfrentarán en el estadio Comunale Via del Mare el próximo viernes 19 de septiembre a las 13:45 horas.

DataFactory .

16 de septiembre de 2025, 12:44 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Serie A se jugará el próximo viernes 19 de septiembre a las 13:45 horas.

Así llegan Lecce y Cagliari

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Atalanta. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 6.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Parma. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Cagliari resultó vencedor por 4 a 1.

El local está en el vigésimo puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
8Cagliari431111
20Lecce13012-5

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Bologna: 28 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 6: vs Parma: 4 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 12:30 horas

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Inter: 27 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 6: vs Udinese: 5 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 7: vs Bologna: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 12:30 horas

Horario Lecce y Cagliari, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

