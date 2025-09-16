Fútbol - Italia - Serie A
Lecce vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A
Te contamos la previa del duelo Lecce vs Cagliari, que se enfrentarán en el estadio Comunale Via del Mare el próximo viernes 19 de septiembre a las 13:45 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Serie A se jugará el próximo viernes 19 de septiembre a las 13:45 horas.
Así llegan Lecce y Cagliari
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Atalanta. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 6.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Parma. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Cagliari resultó vencedor por 4 a 1.
El local está en el vigésimo puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Juventus
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|3
|Cremonese
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|8
|Cagliari
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|20
|Lecce
|1
|3
|0
|1
|2
|-5
Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 5: vs Bologna: 28 de septiembre - 11:00 horas
- Fecha 6: vs Parma: 4 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 12:30 horas
Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 5: vs Inter: 27 de septiembre - 13:45 horas
- Fecha 6: vs Udinese: 5 de octubre - 05:30 horas
- Fecha 7: vs Bologna: 19 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 12:30 horas
Horario Lecce y Cagliari, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas