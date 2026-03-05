Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Lecce y Cremonese se enfrentan en el estadio Comunale Via del Mare. El duelo se jugará el domingo 8 de marzo desde las 06:30 horas.

5 de marzo de 2026, 8:29 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Lecce y Cremonese se disputará el próximo domingo 8 de marzo por la fecha 28 de la Serie A, a partir de las 06:30 horas en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Cremonese

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce busca levantarse de su derrota ante Como 1907 en el Giuseppe Sinigaglia. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese cayó 0 a 2 ante Milan. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Cremonese lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 9 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6727221443
2Milan5727169223
3Napoli5327165613
17Cremonese24275913-17
18Lecce24276615-18

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Napoli: 14 de marzo - 12:00 horas
  • Fecha 30: vs Roma: 22 de marzo - 12:00 horas
  • Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Fiorentina: 16 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 30: vs Parma: 21 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

