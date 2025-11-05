Lecce vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

Por la fecha 11 de la Serie A, Hellas Verona y Lecce se enfrentan el sábado 8 de noviembre desde las 09:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Hellas Verona

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de ganar en su encuentro anterior a Fiorentina con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Inter. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 8.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (5 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por Rosario Abisso, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 22 10 7 1 2 8 2 Inter 21 10 7 0 3 12 3 Milan 21 10 6 3 1 8 15 Lecce 9 10 2 3 5 -6 19 Hellas Verona 5 10 0 5 5 -10

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 06:30 horas

Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 06:30 horas

Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 06:30 horas

Horario Lecce y Hellas Verona, según país