Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Lecce y Inter se miden en el estadio Comunale Via del Mare el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas.

DataFactory .

18 de febrero de 2026, 9:48 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 26 de la Serie A, Inter y Lecce se enfrentan el sábado 21 de febrero desde las 12:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Inter

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de ganar en su encuentro anterior a Cagliari con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 3-2 a Juventus en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 17 goles a favor y anotó 4 en contra.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 61 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (20 PG - 1 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5324158122
3Napoli5025155513
4Roma4725152815
17Lecce24256613-14

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Como 1907: 28 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Genoa: 28 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

