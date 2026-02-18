Lecce vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Por la fecha 26 de la Serie A, Inter y Lecce se enfrentan el sábado 21 de febrero desde las 12:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.
Así llegan Lecce y Inter
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce viene de ganar en su encuentro anterior a Cagliari con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 4 a favor.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter venció 3-2 a Juventus en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 17 goles a favor y anotó 4 en contra.
En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 61 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (20 PG - 1 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|61
|25
|20
|1
|4
|39
|2
|Milan
|53
|24
|15
|8
|1
|22
|3
|Napoli
|50
|25
|15
|5
|5
|13
|4
|Roma
|47
|25
|15
|2
|8
|15
|17
|Lecce
|24
|25
|6
|6
|13
|-14
Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 27: vs Como 1907: 28 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 27: vs Genoa: 28 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Lecce e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas