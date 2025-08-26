Lecce vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

A partir de las 13:45 horas el próximo viernes 29 de agosto, Milan visita a Lecce en el estadio Comunale Via del Mare, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Milan

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce llega con resultado de empate, 0-0, ante Genoa.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan cayó derrotado 1 a 2 ante Cremonese.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 3 1 1 0 0 5 2 Como 1907 3 1 1 0 0 2 3 Juventus 3 1 1 0 0 2 14 Lecce 1 1 0 1 0 0 15 Milan 0 1 0 0 1 -1

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Atalanta: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 4: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 3: vs Bologna: 14 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 4: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Milan, según país