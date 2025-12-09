Fútbol - Italia - Serie A
Lecce vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A
Toda la previa del duelo entre Lecce y Pisa. El partido se jugará en el estadio Comunale Via del Mare el viernes 12 de diciembre a las 14:45 horas.
El duelo entre Lecce y Pisa correspondiente a la fecha 15 se disputará en el estadio Comunale Via del Mare desde las 14:45 horas, el viernes 12 de diciembre.
Así llegan Lecce y Pisa
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Cremonese. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
A Pisa no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Parma. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 7 en contra.
El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PG - 7 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|31
|14
|9
|4
|1
|11
|2
|Napoli
|31
|14
|10
|1
|3
|10
|3
|Inter
|30
|14
|10
|0
|4
|19
|17
|Lecce
|13
|14
|3
|4
|7
|-9
|18
|Pisa
|10
|14
|1
|7
|6
|-9
Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 12:00 horas
- Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 12:00 horas
- Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 06:30 horas
- Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 14:45 horas
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 09:00 horas
- Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 09:00 horas
- Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 09:00 horas
Horario Lecce y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas