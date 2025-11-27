Lecce vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

A partir de las 06:30 horas el próximo domingo 30 de noviembre, Torino visita a Lecce en el estadio Comunale Via del Mare, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Torino

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Lazio. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino cayó derrotado 1 a 5 ante Como 1907. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 3 y ganó 1. Ha marcado 5 goles y recibió 8.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 4 PP).

Maurizio Mariani es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 27 12 9 0 3 9 2 Milan 25 12 7 4 1 9 3 Napoli 25 12 8 1 3 8 12 Torino 14 12 3 5 4 -10 17 Lecce 10 12 2 4 6 -8

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 12:00 horas

Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 12:00 horas

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 12:00 horas

Horario Lecce y Torino, según país