Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Torino se mide ante Lecce en el estadio Comunale Via del Mare el domingo 30 de noviembre a las 06:30 horas. El partido será supervisado por Maurizio Mariani.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

27 de noviembre de 2025, 2:01 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 06:30 horas el próximo domingo 30 de noviembre, Torino visita a Lecce en el estadio Comunale Via del Mare, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Torino

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Lazio. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino cayó derrotado 1 a 5 ante Como 1907. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 3 y ganó 1. Ha marcado 5 goles y recibió 8.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 4 PP).

Maurizio Mariani es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
12Torino1412354-10
17Lecce1012246-8

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 12:00 horas

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 12:00 horas

Horario Lecce y Torino, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

2. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

3. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

4. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

5. Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.