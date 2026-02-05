Lecce vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 24 de la Serie A se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 09:00 horas.
Así llegan Lecce y Udinese
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Torino. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 5.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Roma. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 5.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese resultó vencedor por 3 a 2.
El local está en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (9 PG - 5 PE - 9 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Antonio Rapuano.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|55
|23
|18
|1
|4
|33
|2
|Milan
|50
|23
|14
|8
|1
|21
|3
|Napoli
|46
|23
|14
|4
|5
|12
|9
|Udinese
|32
|23
|9
|5
|9
|-8
|17
|Lecce
|18
|23
|4
|6
|13
|-17
Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 25: vs Cagliari: 16 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 26: vs Inter: 21 de febrero - 12:00 horas
- Fecha 27: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 25: vs Sassuolo: 15 de febrero - 06:30 horas
- Fecha 26: vs Bologna: 23 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 27: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Horario Lecce y Udinese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas