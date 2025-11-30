Suscribirse

Leeds United quiere volver a ganar ante Chelsea

En la previa de Leeds United vs Chelsea, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 3 de diciembre desde las 15:15 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Darren England.

30 de noviembre de 2025, 12:29 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 15:15 horas, Chelsea visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Chelsea

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United fue derrotado en el Etihad Stadium frente a Manchester City por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 12 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Chelsea acabó en empate por - ante Arsenal. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Chelsea se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Darren England.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Manchester City251381415
3Chelsea231272312
4Sunderland22136434
18Leeds United1113328-12

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 12:30 horas

Horario Leeds United y Chelsea, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

