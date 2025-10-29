Leeds United se enfrentará a Brighton and Hove por la fecha 10

Por la fecha 10 de la Premier League, Leeds United y Brighton and Hove se enfrentan el sábado 1 de noviembre desde las 10:00 horas, en el estadio The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Leeds United

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove no pudo ante Manchester United en el Old Trafford. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United venció 2-1 a West Ham United en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 8 en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Oliver, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 22 9 7 1 1 13 2 Bournemouth 18 9 5 3 1 5 3 Tottenham 17 9 5 2 2 10 13 Brighton and Hove 12 9 3 3 3 -1 15 Leeds United 11 9 3 2 4 -5

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Crystal Palace: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Nottingham Forest: 30 de noviembre - 09:05 horas

Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 12:30 horas

Horario Brighton and Hove y Leeds United, según país