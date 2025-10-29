Fútbol - Inglaterra - Premier League
Leeds United se enfrentará a Brighton and Hove por la fecha 10
Brighton and Hove y Leeds United se miden en el estadio The Amex el sábado 1 de noviembre a las 10:00 horas y Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.
Así llegan Brighton and Hove y Leeds United
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove no pudo ante Manchester United en el Old Trafford. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 10 a sus rivales.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United venció 2-1 a West Ham United en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 8 en su portería.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue un empate por 2 a 2.
El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 4 PP).
El encuentro será supervisado por Michael Oliver, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|22
|9
|7
|1
|1
|13
|2
|Bournemouth
|18
|9
|5
|3
|1
|5
|3
|Tottenham
|17
|9
|5
|2
|2
|10
|13
|Brighton and Hove
|12
|9
|3
|3
|3
|-1
|15
|Leeds United
|11
|9
|3
|2
|4
|-5
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 11: vs Crystal Palace: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Nottingham Forest: 30 de noviembre - 09:05 horas
- Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 12:30 horas
Horario Brighton and Hove y Leeds United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas