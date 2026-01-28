Fútbol - Inglaterra - Premier League

Leeds United vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Leeds United y Arsenal, que se jugará el sábado 31 de enero desde las 10:00 horas en el estadio Elland Road. Dirige Stuart Attwell.

28 de enero de 2026, 1:25 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Arsenal y Leeds United se enfrentarán en el estadio Elland Road el próximo sábado 31 de enero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Arsenal

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United igualó 1-1 frente a Everton. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 6 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal perdió ante Manchester United por 2 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 empates. Logró convertir 9 goles y le han encajado 6.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal se llevó la victoria por 5 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 26 puntos (6 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 50 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (15 PG - 5 PE - 3 PP).

Stuart Attwell fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5023155325
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
4Manchester United382310857
16Leeds United2623689-7

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 29: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

