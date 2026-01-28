Leeds United vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Arsenal y Leeds United se enfrentarán en el estadio Elland Road el próximo sábado 31 de enero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Arsenal

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United igualó 1-1 frente a Everton. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 6 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal perdió ante Manchester United por 2 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 empates. Logró convertir 9 goles y le han encajado 6.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal se llevó la victoria por 5 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 26 puntos (6 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 50 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (15 PG - 5 PE - 3 PP).

Stuart Attwell fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 23 15 5 3 25 2 Manchester City 46 23 14 4 5 26 3 Aston Villa 46 23 14 4 5 10 4 Manchester United 38 23 10 8 5 7 16 Leeds United 26 23 6 8 9 -7

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 15:00 horas

Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 10:00 horas

Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 12:30 horas

Fecha 29: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 10:00 horas

Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 15:00 horas

Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 11:30 horas

Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 11:30 horas

Fecha 29: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Arsenal, según país