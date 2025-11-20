Suscribirse

Leeds United vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

En la previa de Leeds United vs Aston Villa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 23 de noviembre desde las 09:00 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Robert Jones.

DataFactory .

20 de noviembre de 2025, 12:38 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, Aston Villa visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Aston Villa

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United fue derrotado en el City Ground frente a Nottingham Forest por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 11 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de vencer a Bournemouth en casa por 4 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 9 goles y 4 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Aston Villa se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Robert Jones.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
6Aston Villa18115333
16Leeds United1111326-10

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 17: vs Crystal Palace: 21 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 11:30 horas

Horario Leeds United y Aston Villa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

