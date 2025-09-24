Fútbol - Inglaterra - Premier League
Leeds United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Premier League
En la previa de Leeds United vs Bournemouth, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 27 de septiembre desde las 09:00 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Michael Oliver.
El próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Bournemouth visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Premier League.
Así llegan Leeds United y Bournemouth
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United ganó su último duelo ante Wolverhampton por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 4 a favor.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Bournemouth acabó en empate por 0-0 ante Newcastle United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Bournemouth se quedó con la victoria por 4 a 1.
El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 1 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Oliver.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|15
|5
|5
|0
|0
|6
|2
|Arsenal
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|3
|Tottenham
|10
|5
|3
|1
|1
|7
|4
|Bournemouth
|10
|5
|3
|1
|1
|1
|12
|Leeds United
|7
|5
|2
|1
|2
|-3
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 7: vs Tottenham: 4 de octubre - 06:30 horas
- Fecha 8: vs Burnley: 18 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 9: vs West Ham United: 24 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 7: vs Fulham: 3 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 10: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Horario Leeds United y Bournemouth, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas