Leeds United vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

El próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Brentford visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la Premier League.
Así llegan Leeds United y Brentford
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de empatar ante Crystal Palace por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 3 en el arco rival.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Brentford acabó en empate por 2-2 ante Wolverhampton. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 32 puntos (7 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 45 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (13 PG - 6 PE - 11 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Jarred Gillett.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|54
|30
|15
|9
|6
|13
|7
|Brentford
|45
|30
|13
|6
|11
|4
|15
|Leeds United
|32
|30
|7
|11
|12
|-11
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Manchester United: 13 de abril - 14:00 horas
- Fecha 33: vs Wolverhampton: 18 de abril - 09:00 horas
- Fecha 34: vs Bournemouth: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Everton: 11 de abril - 09:00 horas
- Fecha 33: vs Fulham: 18 de abril - 06:30 horas
- Fecha 34: vs Manchester United: 27 de abril - 14:00 horas
- Fecha 35: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Horario Leeds United y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas