Leeds United vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

En la primera jornada de la Premier League, el duelo entre Leeds y Everton se jugará el próximo lunes 18 de agosto, desde las 14:00 horas, en el estadio Elland Road.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Everton se impuso por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Everton?

El Derbi de Merseyside, el partido más esperado de la temporada para Everton, será frente a Liverpool en la jornada 5. El esperado duelo se jugará el 20 de septiembre, desde las 06:30 horas, en el estadio Anfield.

Chris Kavanagh es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Arsenal: 23 de agosto - 11:30 horas

Fecha 3: vs Newcastle United: 30 de agosto - 11:30 horas

Fecha 4: vs Fulham: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Brighton and Hove: 24 de agosto - 08:00 horas

Fecha 3: vs Wolverhampton: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 14:00 horas

Horario Leeds United y Everton, según país