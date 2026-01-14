Fútbol - Inglaterra - Premier League

Leeds United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Leeds United y Fulham, que se jugará el sábado 17 de enero desde las 10:00 horas en el estadio Elland Road. Dirige Chris Kavanagh.

14 de enero de 2026, 12:31 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Fulham y Leeds United se enfrentarán en el estadio Elland Road el próximo sábado 17 de enero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Fulham

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de caer por 3 a 4 frente a Newcastle United. Ha ganado 1 y empatado 3 de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de un triunfo 2 a 1 frente a Chelsea. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (9 PG - 4 PE - 8 PP).

Chris Kavanagh fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4921154226
2Manchester City4321134426
3Aston Villa432113449
9Fulham31219480
16Leeds United2221579-8

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 09:00 horas

Horario Leeds United y Fulham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

