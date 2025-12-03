Fútbol - Inglaterra - Premier League
Leeds United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League
En la previa de Leeds United vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 6 de diciembre desde las 12:30 horas en el estadio Elland Road.
El próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, Liverpool visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.
Así llegan Leeds United y Liverpool
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de empatar ante Chelsea por -.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Liverpool acabó en empate por - ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 6.
El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|30
|13
|9
|3
|1
|18
|2
|Manchester City
|28
|14
|9
|1
|4
|16
|3
|Chelsea
|24
|13
|7
|3
|3
|12
|8
|Liverpool
|21
|13
|7
|0
|6
|0
|18
|Leeds United
|11
|13
|3
|2
|8
|-12
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 12:30 horas
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 12:30 horas
Horario Leeds United y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas