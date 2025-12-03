Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Leeds United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

En la previa de Leeds United vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 6 de diciembre desde las 12:30 horas en el estadio Elland Road.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

3 de diciembre de 2025, 12:33 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, Liverpool visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Liverpool

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar ante Chelsea por -.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Liverpool acabó en empate por - ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 6.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal301393118
2Manchester City281491416
3Chelsea241373312
8Liverpool21137060
18Leeds United1113328-12

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 12:30 horas

Horario Leeds United y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Movilidad en Bogotá este miércoles, 3 de diciembre: tractomula que llevaba explosivos se partió en dos en la Autopista Norte

2. No todo fue alegría en Cúcuta: barristas corretearon y golpearon a su propio presidente

3. “Me destruyeron la casa de mis padres”: Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre, contó cómo violentaron su vivienda en Bogotá

4. Papa León XIV pide a Donald Trump buscar el diálogo y no atacar Venezuela ni al régimen de Nicolás Maduro

5. La historia de la reconocida chef de origen árabe que murió al caer de un edificio en Barranquilla

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.