Leeds United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 12:30 horas, Manchester City visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Premier League.
Así llegan Leeds United y Manchester City
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de empatar ante Aston Villa por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 9 goles marcados y 7 en el arco rival.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City viene de vencer a Newcastle United en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 4 le han convertido.
Los 5 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 3 a 2.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 56 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (17 PG - 5 PE - 5 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Peter Bankes.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|56
|27
|17
|5
|5
|31
|3
|Aston Villa
|51
|27
|15
|6
|6
|10
|4
|Manchester United
|48
|27
|13
|9
|5
|11
|15
|Leeds United
|31
|27
|7
|10
|10
|-9
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Sunderland: 3 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Crystal Palace: 14 de marzo - 10:00 horas
- Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs West Ham United: 14 de marzo - 07:30 horas
- Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Horario Leeds United y Manchester City, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas