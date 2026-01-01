Leeds United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

El próximo domingo 4 de enero, a partir de las 07:30 horas, Manchester United visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Manchester United

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar ante Liverpool por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 empates, con 6 goles marcados y 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Manchester United acabó en empate por 1-1 ante Wolverhampton. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 11 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Manchester United se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 20 puntos (5 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 30 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 6 Manchester United 30 19 8 6 5 4 16 Leeds United 20 18 5 5 8 -7

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 07:30 horas

Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 15:00 horas

Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 07:30 horas

Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 11:30 horas

Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 07:30 horas

Horario Leeds United y Manchester United, según país