Fútbol - Inglaterra - Premier League

Leeds United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

En la previa de Leeds United vs Manchester United, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 4 de enero desde las 07:30 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Jarred Gillett.

1 de enero de 2026, 11:38 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 4 de enero, a partir de las 07:30 horas, Manchester United visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Manchester United

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar ante Liverpool por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 empates, con 6 goles marcados y 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Manchester United acabó en empate por 1-1 ante Wolverhampton. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 11 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Manchester United se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 20 puntos (5 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 30 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
6Manchester United30198654
16Leeds United2018558-7

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 07:30 horas

Horario Leeds United y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

