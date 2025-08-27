Suscribirse

Leeds United vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Leeds United y Newcastle United, que se jugará el sábado 30 de agosto desde las 11:30 horas en el estadio Elland Road. Dirige Peter Bankes.

27 de agosto de 2025, 1:05 p. m.
Newcastle United y Leeds United se enfrentarán en el estadio Elland Road el próximo sábado 30 de agosto desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Newcastle United

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de caer por 0 a 5 frente a Arsenal.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United perdió ante Liverpool por 2 a 3.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

Peter Bankes fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
12Leeds United32101-4
15Newcastle United12011-1

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Fulham: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Tottenham: 4 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 8: vs Burnley: 18 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 7: vs Nottingham Forest: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 09:00 horas

Horario Leeds United y Newcastle United, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

