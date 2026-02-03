Fútbol - Inglaterra - Premier League

Leeds United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

En la previa de Leeds United vs Nottingham Forest, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 6 de febrero desde las 15:00 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Peter Bankes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

3 de febrero de 2026, 12:19 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 6 de febrero, a partir de las 15:00 horas, Nottingham Forest visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Nottingham Forest

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United fue derrotado en el Elland Road frente a Arsenal por 0 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 10 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Nottingham Forest acabó en empate por 1-1 ante Crystal Palace. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

Fútbol

Celta vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Hellas Verona vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Leones FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Fútbol

Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Fútbol

Juventud vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Fútbol

Independiente Yumbo vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Fútbol

Tigres vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Nottingham Forest se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 12 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Peter Bankes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
16Leeds United26246810-11
17Nottingham Forest26247512-11

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Brighton and Hove: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 30: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Nottingham Forest, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Celta vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Hellas Verona vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Leeds United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Leones FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Juventud vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Independiente Yumbo vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Tigres vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

U. Magdalena vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Inter de Palmira vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Noticias Destacadas