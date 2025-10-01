Suscribirse

Leeds United vs Tottenham: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 7 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Leeds United y Tottenham. Cu�ndo, d�nde y a qu� hora juegan, con el arbitraje de Thomas Bramall.

1 de octubre de 2025, 2:56 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Leeds United y Tottenham, por la fecha 7 de la Premier League, se jugar� el pr�ximo s�bado 4 de octubre, a partir de las 06:30 horas, en el estadio Elland Road.

As� llegan Leeds United y Tottenham

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su �ltimo partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

�ltimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bournemouth. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los �ltimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 9.

�ltimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham viene de empatar 1-1 ante Wolverhampton. En sus �ltimos 4 encuentros logr� 2 victorias, igualar 1 partido y cay� en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 4 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez gan� el local y 4 la visita. La �ltima vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue Tottenham quien gan� 1 a 4.

El local est� en el d�cimo segundo puesto y alcanz� 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y est� en el cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 1 PP).

Thomas Bramall es el elegido para dirigir el partido.

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1565015
2Arsenal1364119
3Crystal Palace1263305
4Tottenham1163217
12Leeds United86222-3

Pr�ximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs Burnley: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs West Ham United: 24 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Brighton and Hove: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 09:00 horas

Pr�ximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Chelsea: 1 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Manchester United: 8 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 11:30 horas

Horario Leeds United y Tottenham, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Per�: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

Noticias Destacadas

