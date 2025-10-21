Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Leeds United vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Leeds United y West Ham United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Stuart Attwell.

21 de octubre de 2025, 1:57 p. m.
El cotejo entre Leeds United y West Ham United, por la fecha 9 de la Premier League, se jugará el próximo viernes 24 de octubre, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y West Ham United

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Burnley por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de caer derrotado 0 a 2 ante Brentford. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue West Ham United quien ganó 3 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 6 PP).

Stuart Attwell es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal19861112
2Manchester City16851211
3Liverpool1585033
16Leeds United88224-6
19West Ham United48116-12

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Brighton and Hove: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 15:15 horas

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Newcastle United: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Burnley: 8 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 15:00 horas

Horario Leeds United y West Ham United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

