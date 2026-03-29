Leones FC saldrá a buscar los puntos ante Patriotas FC para salir del fondo de la tabla

A partir de las 16:00 horas el próximo miércoles 1 de abril, Leones FC visita a Patriotas FC en el estadio la Independencia, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.

Así llegan Patriotas FC y Leones FC

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Independiente Yumbo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC cayó derrotado 0 a 3 ante Barranquilla FC. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 2 goles y recibió 10.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PG - 3 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 29 12 9 2 1 12 2 Quindío 25 12 7 4 1 9 3 Real Cartagena 23 12 6 5 1 10 13 Patriotas FC 11 12 2 5 5 -4 16 Leones FC 6 12 1 3 8 -16

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 14: vs Real Cartagena: 13 de abril - 16:00 horas

Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 14: vs Real Santander: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Orsomarso: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Patriotas FC y Leones FC, según país