Leones FC saldrá a buscar los puntos ante Patriotas FC para salir del fondo de la tabla

A partir de las 16:00 horas el próximo miércoles 1 de abril, Leones FC visita a Patriotas FC en el estadio la Independencia, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.
Así llegan Patriotas FC y Leones FC
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Independiente Yumbo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B
Leones FC cayó derrotado 0 a 3 ante Barranquilla FC. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 2 goles y recibió 10.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC se impuso por 0 a 1.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PG - 3 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|29
|12
|9
|2
|1
|12
|2
|Quindío
|25
|12
|7
|4
|1
|9
|3
|Real Cartagena
|23
|12
|6
|5
|1
|10
|13
|Patriotas FC
|11
|12
|2
|5
|5
|-4
|16
|Leones FC
|6
|12
|1
|3
|8
|-16
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 14: vs Real Cartagena: 13 de abril - 16:00 horas
- Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 14: vs Real Santander: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs Orsomarso: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Patriotas FC y Leones FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas