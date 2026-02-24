Fútbol - Colombia - Segunda División

Leones FC vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Leones FC e Independiente Yumbo. El partido se jugará en el estadio Metropolitano de Itagüí el viernes 27 de febrero a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

24 de febrero de 2026, 10:13 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Leones FC e Independiente Yumbo correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio Metropolitano de Itagüí desde las 15:00 horas, el viernes 27 de febrero.

Así llegan Leones FC y Independiente Yumbo

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC venció 3-2 a Real Cartagena en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.1 juego terminó en empate y ha perdido 3. En ellos, recibió 11 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Independiente Yumbo igualó 1-1 el juego frente a Real Santander. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

Fútbol

Bogotá FC vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Fútbol

Levante vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Parma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Wolverhampton vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Fútbol

Boca Juniors vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Fútbol

Guaraní vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Fútbol

Tolima vs Táchira: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1565018
2Quindío1354106
3Real Cartagena1364115
8Independiente Yumbo761410
15Leones FC56123-6

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Atlético FC: 3 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Envigado: 11 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 11: vs Inter de Palmira: 20 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas

Horario Leones FC e Independiente Yumbo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Bogotá FC vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Levante vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Parma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Wolverhampton vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Boca Juniors vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Guaraní vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Tolima vs Táchira: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Bahia vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Noticias Destacadas