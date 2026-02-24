Leones FC vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

El duelo entre Leones FC e Independiente Yumbo correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio Metropolitano de Itagüí desde las 15:00 horas, el viernes 27 de febrero.
Así llegan Leones FC y Independiente Yumbo
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B
Leones FC venció 3-2 a Real Cartagena en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.1 juego terminó en empate y ha perdido 3. En ellos, recibió 11 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.
Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Independiente Yumbo igualó 1-1 el juego frente a Real Santander. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.
El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|2
|Quindío
|13
|5
|4
|1
|0
|6
|3
|Real Cartagena
|13
|6
|4
|1
|1
|5
|8
|Independiente Yumbo
|7
|6
|1
|4
|1
|0
|15
|Leones FC
|5
|6
|1
|2
|3
|-6
Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 8: vs Atlético FC: 3 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Envigado: 11 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 11: vs Inter de Palmira: 20 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas
- Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas
Horario Leones FC e Independiente Yumbo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas