Leones FC vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

El duelo entre Leones FC e Independiente Yumbo correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio Metropolitano de Itagüí desde las 15:00 horas, el viernes 27 de febrero.

Así llegan Leones FC y Independiente Yumbo

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC venció 3-2 a Real Cartagena en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.1 juego terminó en empate y ha perdido 3. En ellos, recibió 11 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Independiente Yumbo igualó 1-1 el juego frente a Real Santander. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 15 6 5 0 1 8 2 Quindío 13 5 4 1 0 6 3 Real Cartagena 13 6 4 1 1 5 8 Independiente Yumbo 7 6 1 4 1 0 15 Leones FC 5 6 1 2 3 -6

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 8: vs Atlético FC: 3 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Envigado: 11 de marzo - 15:30 horas

Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas

Fecha 11: vs Inter de Palmira: 20 de marzo - 19:00 horas

Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas

Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas

Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas

Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de marzo - 17:00 horas

Fecha 12: vs Patriotas FC: 26 de marzo - 18:00 horas

Horario Leones FC e Independiente Yumbo, según país