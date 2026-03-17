Leones FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Por la fecha 11 de la Primera B, Inter de Palmira y Leones FC se enfrentan el viernes 20 de marzo desde las 19:00 horas, en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Así llegan Leones FC y Inter de Palmira

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC no pudo ante Boca Juniors en el Olímpico Pascual Guerrero. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira venció 1-0 a Independiente Yumbo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 10 goles en el arco rival y 4 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (7 PG - 2 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 23 10 7 2 1 10 2 Quindío 21 10 6 3 1 7 3 U. Magdalena 20 9 6 2 1 7 4 Real Cartagena 19 10 5 4 1 9 15 Leones FC 6 10 1 3 6 -12

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Patriotas FC: 1 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Real Santander: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Orsomarso: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas

Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas

Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Leones FC e Inter de Palmira, según país