Fútbol - Colombia - Segunda División

Leones FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Leones FC y Inter de Palmira se miden en el estadio Metropolitano de Itagüí el viernes 20 de marzo a las 19:00 horas.

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17 de marzo de 2026, 9:40 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 11 de la Primera B, Inter de Palmira y Leones FC se enfrentan el viernes 20 de marzo desde las 19:00 horas, en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Así llegan Leones FC y Inter de Palmira

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC no pudo ante Boca Juniors en el Olímpico Pascual Guerrero. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira venció 1-0 a Independiente Yumbo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 10 goles en el arco rival y 4 en su portería.

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Murió Marcelo Araujo, relator muy querido en el fútbol argentino: narró final en Colombia y el famoso 5-0, ¿qué le pasó?

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (7 PG - 2 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira231072110
2Quindío21106317
3U. Magdalena2096217
4Real Cartagena19105419
15Leones FC610136-12

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Patriotas FC: 1 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Santander: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Orsomarso: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas
  • Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Leones FC e Inter de Palmira, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas