Leones FC vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Leones FC recibirá a Patriotas FC, en el marco de la fecha 11 de la Primera B, el próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 17:00 horas, en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Así llegan Leones FC y Patriotas FC

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Quindío. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de derrotar a Real Cartagena con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 3 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Patriotas FC con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 4 puntos (4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 27 10 9 0 1 12 2 Cúcuta 19 10 5 4 1 6 3 Real Cundinamarca 17 10 5 2 3 6 4 Patriotas FC 17 10 5 2 3 2 16 Leones FC 4 10 0 4 6 -12

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Huila: 28 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 13: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Real Santander: 26 de septiembre - 15:30 horas

Fecha 13: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Leones FC y Patriotas FC, según país