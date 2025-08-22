Leones FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

El próximo lunes 25 de agosto, a partir de las 16:00 horas, Real Santander visita a Leones FC en el estadio Metropolitano de Itagüí, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Primera B.

Así llegan Leones FC y Real Santander

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC viene de empatar ante Tigres por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 empates y 1 derrota, con 9 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander viene de vencer a Real Cartagena en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 8 goles y 3 le han convertido.

En esta competencia, los resultados de Real Santander han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 3 partidos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Santander se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 3 puntos (3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Emanuel Arcila González.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 15 6 5 0 1 6 2 Cúcuta 12 6 3 3 0 5 3 Orsomarso 11 6 3 2 1 2 7 Real Santander 9 6 3 0 3 3 16 Leones FC 3 5 0 3 2 -5

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 30 de agosto - 15:00 horas

Fecha 9: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Inter de Palmira: 10 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 10: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 8: vs Boca Juniors: 29 de agosto - 15:30 horas

Fecha 9: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

