Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Tigres debuta ante Leones FC el próximo lunes 26 de enero, en una nueva edición de la Primera B. El choque comenzará a las 14:00 horas y será en el estadio Metropolitano de Itagüí.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue un empate por 1 a 1.
Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 2: vs Quindío: 1 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 3: vs Bogotá FC: 5 de febrero - 17:30 horas
- Fecha 4: vs Real Cundinamarca: 8 de febrero - 17:30 horas
- Fecha 5: vs U. Magdalena: 14 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Real Cartagena: 21 de febrero - 17:00 horas
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 2: vs Boca Juniors: 1 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 3: vs Orsomarso: 4 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 4: vs Envigado: 9 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 5: vs Independiente Yumbo: 15 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs U. Magdalena: 24 de febrero - 19:30 horas
Horario Leones FC y Tigres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas