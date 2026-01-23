Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Tigres debuta ante Leones FC el próximo lunes 26 de enero, en una nueva edición de la Primera B. El choque comenzará a las 14:00 horas y será en el estadio Metropolitano de Itagüí.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue un empate por 1 a 1.

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 2: vs Quindío: 1 de febrero - 15:00 horas

Fecha 3: vs Bogotá FC: 5 de febrero - 17:30 horas

Fecha 4: vs Real Cundinamarca: 8 de febrero - 17:30 horas

Fecha 5: vs U. Magdalena: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Real Cartagena: 21 de febrero - 17:00 horas

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 2: vs Boca Juniors: 1 de febrero - 15:00 horas

Fecha 3: vs Orsomarso: 4 de febrero - 15:00 horas

Fecha 4: vs Envigado: 9 de febrero - 14:00 horas

Fecha 5: vs Independiente Yumbo: 15 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs U. Magdalena: 24 de febrero - 19:30 horas

Horario Leones FC y Tigres, según país