Fútbol - Colombia - Segunda División
Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B
Leones FC y Tigres se miden en el estadio Metropolitano de Itagüí el lunes 11 de agosto a las 15:30 horas y Jorge Jiménez es el elegido para dirigir el partido.
Por la fecha 5 de la Primera B, Tigres y Leones FC se enfrentan el lunes 11 de agosto desde las 15:30 horas, en el estadio Metropolitano de Itagüí.
Así llegan Leones FC y Tigres
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B
Leones FC terminó con un empate en 2 frente a Barranquilla FC en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 3 a favor.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres venció 2-0 a Orsomarso en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 2 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).
El encuentro será supervisado por Jorge Jiménez, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|9
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|Cúcuta
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|Tigres
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|4
|Orsomarso
|7
|4
|2
|1
|1
|0
|15
|Leones FC
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 5: vs Tigres: 11 de agosto - 15:30 horas
- Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 6: vs Jaguares: 15 de agosto - 19:15 horas
- Fecha 7: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
Horario Leones FC y Tigres, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas