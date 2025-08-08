Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Leones FC y Tigres se miden en el estadio Metropolitano de Itagüí el lunes 11 de agosto a las 15:30 horas y Jorge Jiménez es el elegido para dirigir el partido.

8 de agosto de 2025, 7:05 p. m.
Por la fecha 5 de la Primera B, Tigres y Leones FC se enfrentan el lunes 11 de agosto desde las 15:30 horas, en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Así llegan Leones FC y Tigres

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC terminó con un empate en 2 frente a Barranquilla FC en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres venció 2-0 a Orsomarso en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Jorge Jiménez, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares943014
2Cúcuta732104
3Tigres742113
4Orsomarso742110
15Leones FC23021-1

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 5: vs Tigres: 11 de agosto - 15:30 horas
  • Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 6: vs Jaguares: 15 de agosto - 19:15 horas
  • Fecha 7: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Horario Leones FC y Tigres, según país

  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas

