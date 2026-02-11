Fútbol - Colombia - Segunda División

Leones FC vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Leones FC y U. Magdalena, que se jugará el sábado 14 de febrero desde las 17:00 horas en el estadio Metropolitano de Itagüí.

11 de febrero de 2026, 10:12 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

U. Magdalena y Leones FC se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Itagüí el próximo sábado 14 de febrero desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Primera B.

Así llegan Leones FC y U. Magdalena

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC viene de caer por 0 a 2 frente a Real Cundinamarca. Ha empatado 2 y perdido 1 partido de las 3 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 1 en el arco contrario.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena perdió ante Boca Juniors por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 1 empate. Logró convertir 1 gol y le han encajado 2.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Leones FC necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. Fuera de casa, U. Magdalena hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 1 oportunidades.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de octubre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1043105
2Real Cartagena1043103
3Inter de Palmira943013
10U. Magdalena43111-1
15Leones FC24022-5

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs Real Cartagena: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Independiente Yumbo: 27 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Atlético FC: 3 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Envigado: 11 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Envigado: 19 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Tigres: 24 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 7: vs Quindío: 28 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Barranquilla FC: 4 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Real Cundinamarca: 11 de marzo - 18:00 horas

Horario Leones FC y U. Magdalena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

