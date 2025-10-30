Fútbol - España - Primera División
Levante se enfrentará ante Celta por la fecha 11
Celta se mide ante Levante en el estadio Ciutat de València el domingo 2 de noviembre a las 08:00 horas.
A partir de las 08:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Celta visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga.
Así llegan Levante y Celta
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta llega triunfante luego de ver caer a Osasuna con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 3 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PG - 7 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|27
|10
|9
|0
|1
|12
|2
|Barcelona
|22
|10
|7
|1
|2
|13
|3
|Villarreal
|20
|10
|6
|2
|2
|8
|13
|Celta
|10
|10
|1
|7
|2
|-2
|15
|Levante
|9
|10
|2
|3
|5
|-4
Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Valencia: 21 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Athletic Bilbao: 29 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 15: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 12: vs Barcelona: 9 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Alavés: 22 de noviembre - 08:00 horas
- Fecha 14: vs Espanyol: 30 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 15: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Celta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas