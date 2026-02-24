Levante vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

El cotejo entre Levante y Alavés, por la fecha 26 de la Liga, se jugará el próximo viernes 27 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Ciutat de València.
Así llegan Levante y Alavés
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Barcelona por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 10 en su arco.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés viene de empatar 2-2 ante Girona. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 7 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Alavés quien ganó 2 a 1.
El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 18 puntos (4 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|61
|25
|20
|1
|4
|42
|2
|Real Madrid
|60
|25
|19
|3
|3
|33
|3
|Villarreal
|51
|25
|16
|3
|6
|20
|14
|Alavés
|27
|25
|7
|6
|12
|-9
|19
|Levante
|18
|25
|4
|6
|15
|-18
Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 27: vs Girona: 7 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 28: vs Rayo Vallecano: 16 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 29: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 27: vs Valencia: 8 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 28: vs Villarreal: 13 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 29: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Alavés, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas