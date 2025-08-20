Suscribirse

Levante vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Barcelona. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València el sábado 23 de agosto, comenzará a las 14:30 horas.

DataFactory .

20 de agosto de 2025, 2:36 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Levante recibe el próximo sábado 23 de agosto a Barcelona por la fecha 2 de la Liga, a partir de las 14:30 horas en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Barcelona

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 1 a 2 ante Alavés en el Mendizorroza.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Mallorca.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Barcelona fue el ganador por 2 a 3.

El local está en el décimo cuarto puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
4Getafe311002
14Levante01001-1

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Elche: 29 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Rayo Vallecano: 31 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Barcelona, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

