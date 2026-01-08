Fútbol - España - Primera División

Levante vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Levante y Espanyol se miden en el estadio Ciutat de València el domingo 11 de enero a las 10:15 horas.

8 de enero de 2026, 1:01 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 19 de la Liga, Espanyol y Levante se enfrentan el domingo 11 de enero desde las 10:15 horas, en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Espanyol

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de ganar en su encuentro anterior a Sevilla con un marcador de 3-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Barcelona. Acumula 4 encuentros consecutivos sin perder y perdió su racha victoriosa en su último juego, con 5 goles marcados y 3 recibidos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG - 3 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal3817122318
5Espanyol331810353
19Levante13173410-9

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Espanyol: 11 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 20: vs Real Madrid: 17 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 21: vs Elche: 23 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Girona: 16 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Valencia: 24 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Noticias Destacadas