Fútbol - España - Primera División

Levante vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Girona se mide ante Levante en el estadio Ciutat de València el sábado 7 de marzo a las 10:15 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

4 de marzo de 2026, 10:11 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 10:15 horas el próximo sábado 7 de marzo, Girona visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Liga.

Así llegan Levante y Girona

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante ganó el encuentro previo ante Alavés por 2-0.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó derrotado 1 a 2 ante Celta. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 7.

Fútbol

Athletic Bilbao vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Osasuna vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Juventus vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Fútbol

Atalanta vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Fútbol

Cagliari vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Fútbol

Tigres vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Levante se impuso por 0 a 4.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 9 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6426211445
2Real Madrid6026193432
3Atlético de Madrid5126156520
13Girona30267910-15
19Levante21265615-16

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Rayo Vallecano: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Real Oviedo: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Athletic Bilbao: 14 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 29: vs Osasuna: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Girona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Más de Fútbol

Athletic Bilbao vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Osasuna vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Juventus vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Atalanta vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Cagliari vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Tigres vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Real Cartagena vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Celta vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Noticias Destacadas