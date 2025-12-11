Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Levante vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

En la previa de Levante vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 14 de diciembre desde las 12:30 horas en el estadio Ciutat de València.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

11 de diciembre de 2025, 1:30 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, Villarreal visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga.

Así llegan Levante y Villarreal

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante fue derrotado en el El Sadar frente a Osasuna por 0 a 2 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 10 goles en contra y 2 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de vencer a Getafe en casa por 2 a 0. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 13 goles a favor y le han convertido en 3 ocasiones.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (11 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
4Atlético de Madrid311694313
20Levante9152310-12

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Real Sociedad: 20 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Villarreal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

2. Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

3. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el jueves 11 de diciembre

4. Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

5. ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La sorpresiva respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.