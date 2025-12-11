Fútbol - España - Primera División
Levante vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga
En la previa de Levante vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 14 de diciembre desde las 12:30 horas en el estadio Ciutat de València.
El próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, Villarreal visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga.
Así llegan Levante y Villarreal
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante fue derrotado en el El Sadar frente a Osasuna por 0 a 2 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 10 goles en contra y 2 a favor.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal viene de vencer a Getafe en casa por 2 a 0. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 13 goles a favor y le han convertido en 3 ocasiones.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el vigésimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (11 PG - 2 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|40
|16
|13
|1
|2
|27
|2
|Real Madrid
|36
|16
|11
|3
|2
|17
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|4
|Atlético de Madrid
|31
|16
|9
|4
|3
|13
|20
|Levante
|9
|15
|2
|3
|10
|-12
Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 17: vs Real Sociedad: 20 de diciembre - 10:15 horas
- Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 10:15 horas
- Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas